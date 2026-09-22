Allegri alza la voce dopo Firenze, confronto acceso con la squadra: il retroscena

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Il pareggio di Firenze non è andato giù a Massimiliano Allegri. Non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la prestazione e per alcuni atteggiamenti mostrati dai suoi giocatori. Il Corriere dello Sport, in un pezzo dedicato al momento degli azzurri, racconta di un confronto particolarmente acceso tra il tecnico e la squadra al termine della gara del Franchi.

Napoli, Allegri duro con la squadra: «Così non si può andare avanti»

Il messaggio dell'allenatore sarebbe stato molto chiaro. Il quotidiano scrive: «Così non si può e non si deve andare avanti e il primo a saperlo è proprio lui, Max Allegri».

Proprio per questo, subito dopo il fischio finale, nello spogliatoio ci sarebbe stato un faccia a faccia dai toni decisi. Secondo il Corriere dello Sport, «a fine partita, è stato acceso il confronto con la squadra», con Allegri particolarmente amareggiato non soltanto per la prova offerta a Firenze, ma anche «per alcuni atteggiamenti dei suoi giocatori».

Il tecnico non avrebbe nascosto il proprio malcontento, affrontando direttamente il gruppo. «E lo ha detto in modo diretto alla squadra. Parole forti, le sue, anche in vista del futuro», sottolinea il quotidiano.

La richiesta di Allegri è adesso quella di una reazione immediata già alla ripresa del campionato contro il Frosinone. Il tempo per recuperare terreno rischia infatti di ridursi rapidamente: «Il Napoli deve cambiare marcia. Deve cominciare a correre. Le altre già lo fanno e infatti la vetta rischia già di allontanarsi».