Prima pagina

Si ferma anche Kolo Muani, Tuttosport: “Juve, sembra scherzi a parte”

Si ferma anche Kolo Muani, Tuttosport: “Juve, sembra scherzi a parte”TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Dopo una serie di problemi fisici che hanno condizionato l'avvio di stagione bianconero, si ferma anche Kolo

La Juventus e l'emergenza infortuni dominano la prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 22 settembre 2026. Il quotidiano apre con il nuovo stop che complica ulteriormente i piani di Luciano Spalletti: “Juve, sembra scherzi a parte”.

Nuovo infortunio per la Juventus, Kolo già operato

Dopo una serie di problemi fisici che hanno condizionato l'avvio di stagione bianconero, si ferma anche Kolo. Tuttosport sottolinea con ironia amara la situazione: “Si rompe pure Kolo (il mignolo): meno male che c'è la sosta...”. Il francese è già stato operato e il quotidiano aggiunge: “Spalletti la mette sul ridere”.