Domani la ripresa a Castel Volturno: atteso anche McTominay
La sosta per le Nazionali arriva forse nel momento meno opportuno per il Napoli. Dopo la delusione di Firenze, la voglia sarebbe quella di tornare immediatamente in campo per provare a reagire. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla ripresa degli allenamenti e sulle condizioni di Scott McTominay.
Napoli, domani si torna al lavoro: McTominay verso il rientro a Castel Volturno
«La pausa, stavolta, arriva nel momento sbagliato. Perché dopo una delusione c’è sempre voglia di tornare subito in campo», scrive la Gazzetta, evidenziando come lo stop del campionato costringerà gli azzurri ad aspettare prima di poter cercare il riscatto.
Nel frattempo, Massimiliano Allegri tornerà al lavoro con il gruppo a disposizione. «Domani il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno», riferisce il quotidiano. Una ripresa inevitabilmente a ranghi ridotti, considerando i numerosi calciatori impegnati con le rispettive Nazionali.
La notizia più attesa riguarda però Scott McTominay. Lo scozzese dovrebbe infatti tornare a Castel Volturno dopo l'intervento subito nelle scorse settimane: «Dovrebbe rivedersi Scott McTominay dopo l’intervento di ablazione cardiaca effettuato a Manchester l’8 settembre».
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