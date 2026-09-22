Hojlund isolato: il confronto imbarazzante con gli altri attaccanti delle big

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Hojlund ha totalizzato appena 15 tocchi in area nelle prime sei partite

Il momento complicato di Rasmus Hojlund non passa soltanto attraverso i gol che mancano. A evidenziare le difficoltà dell’attaccante del Napoli è anche un dato relativo alla sua presenza nell’area di rigore avversaria, decisamente inferiore rispetto a quella di altri centravanti del campionato.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Hojlund ha totalizzato appena 15 tocchi in area nelle prime sei partite, un numero molto distante da quelli fatti registrare da alcuni dei principali attaccanti della Serie A. Lautaro Martinez è arrivato a 48, Malen a 47, mentre Douvikas e Kolo Muani sono entrambi a quota 31.

Hojlund isolato, il Napoli deve trovare il modo di servirlo meglio

Il problema, dunque, sembra andare oltre le difficoltà individuali del danese e coinvolgere più in generale la produzione offensiva della squadra. In un passaggio del suo pezzo, la Gazzetta dello Sport fotografa così la situazione: «Rasmus continua a lavorare troppo spalle alla porta, isolato nella gabbia difensiva avversaria e spesso lontano dalla porta».