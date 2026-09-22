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Napoli, Corriere dello Sport: "Allegri è una furia"

Napoli, Corriere dello Sport: "Allegri è una furia"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il Corriere dello Sport dedica l’apertura dell’edizione di oggi, martedì 22 settembre, al momento del Napoli e all’insoddisfazione di Massimiliano Allegri. Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “Allegri, una furia”, con la sosta che arriva in un momento delicato per gli azzurri dopo la delusione di Firenze.

Allegri insoddisfatto, il Napoli cerca la svolta

“Allarme Napoli. Primi effetti dopo la delusione di Firenze e il -6”, scrive il quotidiano, che racconta di un Allegri particolarmente amareggiato per il rendimento della squadra. La pausa per le Nazionali può però rappresentare l'occasione per lavorare e provare a ritrovare energie e convinzioni: “Max insoddisfatto: la sosta utile per ritrovare la carica”.