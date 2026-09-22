Buongiorno, lo stop sarà ancora lungo: ecco la previsione sul rientro

Buongiorno, lo stop sarà ancora lungo: ecco la previsione sul rientroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Un’assenza pesante e prolungata per il reparto difensivo azzurro, che dovrà dunque fare a meno di Buongiorno ancora per diversi mesi

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, costretto a un lungo stop dopo l’operazione alla radice del menisco mediale del ginocchio destro. Per il difensore del Napoli i tempi di recupero saranno decisamente più lunghi rispetto a quelli degli altri azzurri attualmente alle prese con problemi fisici.

Buongiorno, il Napoli dovrà aspettare il 2027

Secondo quanto riferito dal quotidiano, infatti, per rivedere in campo l’ex Torino bisognerà attendere il 2027. Un’assenza pesante e prolungata per il reparto difensivo azzurro, che dovrà dunque fare a meno di Buongiorno ancora per diversi mesi prima di poterlo riavere a disposizione.