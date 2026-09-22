Allegri furioso dopo Firenze: chiesta una svolta immediata alla squadra

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Il pareggio contro la Fiorentina non è andato giù a Massimiliano Allegri. Come racconta Il Mattino, il tecnico del Napoli avrebbe giudicato inaccettabile la prestazione del Franchi, troppo distante dagli standard richiesti a una squadra che vuole coltivare ambizioni importanti.

Napoli, Allegri non ci sta: possibili cambi alla ripresa del campionato

A preoccupare Allegri sarebbe stato soprattutto l’atteggiamento mostrato dalla squadra. Il tecnico non avrebbe visto quella fame, quella rabbia e quella voglia di vincere che considera indispensabili per cambiare passo e restare agganciati agli obiettivi stagionali. Il messaggio rivolto al gruppo sarebbe stato molto chiaro: così non si può andare avanti. Allegri avrebbe percepito il rischio che determinate difficoltà possano trasformarsi in un problema più profondo e, proprio per questo, avrebbe chiesto ai suoi una reazione immediata.

La sosta diventa quindi un momento importante per riflettere e intervenire. Secondo Il Mattino, alla ripresa del campionato non sono da escludere anche ribaltamenti nelle gerarchie e cambiamenti nelle scelte di formazione, con Allegri pronto a modificare qualcosa pur di ottenere la svolta che pretende dal suo Napoli.