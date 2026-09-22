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Tensione nello spogliatoio dopo il pari di Firenze, Il Mattino: "La furia di Allegri"

Tensione nello spogliatoio dopo il pari di Firenze, Il Mattino: "La furia di Allegri"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

È Massimiliano Allegri a conquistare lo spazio sportivo principale sulla prima pagina de Il Mattino di oggi, martedì 22 settembre 2026. Il quotidiano napoletano fotografa il momento difficile degli azzurri dopo il pareggio contro la Fiorentina con un titolo molto netto: “La furia di Allegri”.

Allegri furioso dopo Fiorentina-Napoli

Il riferimento è alla reazione dell'allenatore al termine della sfida del Franchi. Il Mattino anticipa “pugni al muro e toni duri” da parte di Allegri nello spogliatoio dopo il pareggio, segnale evidente dell'insoddisfazione del tecnico per la prestazione e per un avvio di stagione che non sta rispettando le attese.