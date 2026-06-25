Allegri può cambiare il futuro di Meret: si potrebbe anche discutere di rinnovo

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Massimiliano Allegri avrebbe indicato con chiarezza la strada da seguire, puntando sul rilancio di Alex Meret.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe indicato con chiarezza la strada da seguire, puntando sul rilancio di Alex Meret. Il quotidiano spiega che il mercato è ancora in una fase interlocutoria e che il nuovo allenatore sta partecipando attivamente alle strategie del club. "Si sfoglia dunque la margherita in una fase di mercato ancora esplorativa, aspettando Allegri che comunque è già dentro le operazioni di mercato del club e dice la sua", si legge nell'articolo.

Allegri rilancia Meret

Proprio dall'ex tecnico della Juventus sarebbe arrivata l'indicazione più importante per la porta. "È proprio da lui che è partito l'input tra i pali: Meret è pronto a tornare protagonista", scrive il Corriere dello Sport, lasciando intendere che il portiere friulano sarà il punto di riferimento del nuovo progetto tecnico. Il quotidiano aggiunge che, pur non essendo un tema immediato, in futuro si potrebbe tornare a discutere anche del contratto di Meret, rinnovato la scorsa estate fino al 2027. "Magari, in futuro, si potrà anche ridiscutere del suo contratto", osserva il giornale.