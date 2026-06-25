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Spalletti prova lo sgambetto a Gasperini, Tuttosport: "Juve-Svilar, l'occasione"
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Il futuro della porta della Juventus continua a essere uno dei temi più caldi del mercato estivo
Il futuro della porta della Juventus continua a essere uno dei temi più caldi del mercato estivo. È questo il focus dell'apertura di Tuttosport, che dedica il titolo principale alla possibile pista che porta a Mile Svilar, estremo difensore della Roma. Con il titolo "Juve-Svilar, l'occasione", il quotidiano spiega che il portiere giallorosso rappresenta un'alternativa sempre più concreta a Emiliano Martínez, finora considerato il principale obiettivo per la porta bianconera.
Juve-Svilar, l'occasione: il portiere della Roma entra nei radar bianconeri
Secondo Tuttosport, la Roma ha la necessità di incassare 50 milioni di euro entro il 30 giugno e, davanti a un'offerta importante, il futuro di Svilar potrebbe cambiare.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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