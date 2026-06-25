Allegri vuol ripetere l'operazione Modric con De Bruyne al Napoli

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Kevin De Bruyne è destinato a essere il punto di riferimento del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri.

Kevin De Bruyne è destinato a essere il punto di riferimento del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. È questa l'analisi proposta da Il Mattino, che individua nel fuoriclasse belga il giocatore attorno al quale il tecnico livornese potrebbe costruire il proprio progetto tattico. Secondo il quotidiano, Allegri sarebbe intenzionato a dare a De Bruyne un ruolo centrale, seguendo una filosofia già adottata nella sua esperienza più recente. Come si legge nell'articolo de Il Mattino, "se sarà confermata la sua presenza, Allegri potrà mettere al centro del suo Napoli anche Kevin De Bruyne, un po' come fatto un anno fa con Luka Modric".

Allegri vuole costruire il Napoli attorno a De Bruyne

Il giornale ricorda come quella scelta abbia esaltato il rendimento individuale del campione croato: "Il risultato, personale e non di squadra, non è stato mica cattivo per le prestazioni del croato", evidenziando la capacità di Allegri di valorizzare i calciatori di maggiore qualità tecnica. Restano ancora alcune incertezze legate al futuro del centrocampista belga, ma il quotidiano invita all'ottimismo. "Le nubi sul futuro del belga non aiutano, per ora. Ma si diraderanno a breve"