Gila-Napoli, Lotito fa muro: le distanze sono abissali tra le parti

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La trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila resta particolarmente complicata

Secondo quanto riferisce Il Mattino, la trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila resta particolarmente complicata. Il club biancoceleste avrebbe infatti irrigidito la propria posizione, anche perché il difensore spagnolo spingerebbe con decisione per trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri. Il quotidiano sottolinea che "la Lazio ha alzato un muro altissimo", probabilmente infastidita dalla volontà del giocatore di approdare in azzurro. Al momento, evidenzia ancora Il Mattino, "le distanze sono abissali" tra le parti.

Gila-Napoli, la Lazio alza il muro

Per sbloccare l'operazione, secondo il giornale, esisterebbe una sola strada: il Napoli dovrebbe soddisfare le richieste economiche del club capitolino. Il Mattino spiega infatti che l'affare potrebbe decollare soltanto se il direttore sportivo Giovanni Manna presentasse un'offerta da 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dalla Lazio. Nel frattempo, sulla vicenda si sarebbe inserita anche l'Atalanta. Il club bergamasco, guidato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, starebbe valutando un tentativo concreto per anticipare la concorrenza e assicurarsi il centrale spagnolo