Futuro Rao, Allegri lo valuterà in ritiro: c'è in attesa una big di Serie B

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Emanuele Rao potrebbe passare dal ritiro estivo del Napoli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Emanuele Rao potrebbe passare dal ritiro estivo del Napoli. L'esterno offensivo classe 2006, reduce dall'esperienza in prestito al Bari, sarà infatti valutato da Massimiliano Allegri prima che il club prenda una decisione definitiva sul suo destino. Il quotidiano inserisce Rao tra i profili seguiti dal Palermo, che sta costruendo la squadra per il nuovo corso tecnico di Filippo Inzaghi.

Futuro Rao, piace molto al Palermo

Come si legge nell'articolo, "Inzaghi lascerà l'amato 3-5-2 per passare al 4-2-3-1 e su questo modulo sta venendo su anche il mercato", con il direttore sportivo Carlo Osti già al lavoro per definire i primi innesti. Tra gli obiettivi dei rosanero ci sono soprattutto giovani di prospettiva. Tuttosport spiega che "la ricerca degli under resta un tema", indicando tra i nomi monitorati Romano e proprio Rao. Sul talento di proprietà del Napoli, il quotidiano è chiaro: "Il Napoli lo porterà in ritiro per valutarlo, in caso di cessione i rosanero si faranno sotto"