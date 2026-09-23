Ordine su Allegri: "Due pesi e due misure rispetto a Chivu"

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Nel suo lungo commento sul Corriere dello Sport, Franco Ordine ha voluto approfondire quella che è la situazione del Napoli, che sta vivendo un momento comunque difficile: "A dibattito dei social, spesso influenzati dagli esponenti della famosa lobby dei 'noMax', c'è da scandalizzarsi perché dopo aver rimediato l'1-1 di Firenze, Allegri negli spogliatoi ha fatto la voce grossa e si è espresso in maniera molto decisa nei confronti del gruppo calciatori".

Ordine però non accetta chi critica l'atteggiamento di Allegri: "La cosa sorprendente è che ci siano in circolazione abusiva alcuni pisquani pronti a esprimere sdegno e disapprovazione per l'uscita di Max. Nelle stesse ore è accaduta la stessa scena. Proprio identica se non addirittura più forte nelle colorite espressioni utilizzate. Protagonista questa volta Cristian Chivu il quale 'ha fatto tremare i muri' secondo il resoconto di affidabili cronisti.

Allora la morale è sempre la stessa per chi si avventura da lontano in commenti e posizioni che ricordano il motto 'due pesi e due misure'. Se il 'cazziatone' è uguale per tutti, è bene stabilirlo anche per il Napoli. Specie poi se nel caso specifico di Allegri, il risultato di parità finale è stato preceduto da una posizione di vantaggio e si è ritrovato raggiunto".