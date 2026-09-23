McTominay vicino al rientro: il giorno del suo ritorno in campo

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A Castel Volturno si respira aria di cambiamento per il Napoli, che ha ripreso il lavoro senza i dieci calciatori impegnati con le rispettive Nazionali e con diversi elementi ancora alle prese con problemi fisici. A tenere banco è soprattutto la situazione di Frank Zambo Anguissa, sottoposto agli accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado all’adduttore della coscia destra. Per il centrocampista camerunese, ormai vicino ai 31 anni, si prospetta uno stop di almeno due o tre settimane. Lo scrive Repubblica.

McTominay, il rientro si avvicina

Se da una parte il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema fisico, dall’altra a Castel Volturno è atteso un rientro particolarmente importante. Scott McTominay dovrebbe infatti tornare al Training Center dopo aver completato le visite di controllo previste. Il centrocampista scozzese è vicino alla ripresa dell’attività sul campo e, salvo indicazioni differenti da parte dello staff medico, potrebbe già tornare ad allenarsi a partire da giovedì. Il suo rientro rappresenta una notizia positiva.