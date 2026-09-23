Flop Napoli dovuto anche al mercato: servivano questi altri due colpi

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Salvatore Caiazza torna sul mercato estivo del Napoli e sulle difficoltà incontrate da Allegri: alla rosa mancano ancora un centrocampista e un attaccante.

Il difficile avvio di stagione del Napoli non può essere attribuito esclusivamente a Massimiliano Allegri. È questo uno dei passaggi dell'editoriale firmato da Salvatore Caiazza sul quotidiano Roma. Il giornalista sottolinea come anche il tecnico si aspettasse qualcosa in più dalla società durante il mercato estivo: "L'incipit di Allegri non è piaciuto. Ci si aspettava di più da Max. Allo stesso tempo, però, Max si aspettava di più dal Napoli. Non solo dal punto di vista calcistico ma anche manageriale".

Caiazza: "Mancano un centrocampista e un attaccante"

Il nodo principale, secondo Caiazza, riguarda una campagna acquisti che non avrebbe completato la rosa secondo le necessità dell'allenatore: "Questo gruppo aveva bisogno di quattro rinforzi. Ne sono arrivati solo due in difesa. Mancano all'appello un altro centrocampista e un attaccante". Il giornalista aggiunge: "Il livornese è rimasto con gli 'scarti' di Conte con la speranza di poterli rivalutare. Ma al momento non ci sta riuscendo". Caiazza riconosce comunque anche le responsabilità tecniche: "Sicuramente il calendario non lo ha aiutato. Ma anche le interpretazioni delle gare sono state sbagliate. Vedi l'ultima a Firenze".