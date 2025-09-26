Allegri-Conte, CorSera: "Due pezzi unici, così diversi e così simili"

Domenica sera San Siro sarà teatro del big match della quinta giornata di Serie A che vedrà contro Milan e Napoli, ma anche Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Il duello in panchina tra i due tecnici che sono tra i più vincenti in attività del calcio italiano è l'argomento di spicco trattato oggi sulla prima pagina sportiva del Corriere della Sera.

"Due pezzi unici - titola il quotidiano generalista -. Il duello tra Milan e Napoli vale l'alta classifica, lo raccontiamo attraverso i suoi allenatori. L'analisi di Allegri e Conte che hanno davvero poco in comune. Distanti sia sul piano tecnico che caratteriale, ma anche nella vita. Il rapporto con i giocatori, la comunicazione, la sfida psicologica".