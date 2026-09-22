Prima pagina

Serie A, Gazzetta dello Sport "Inter, una freccia in più"

Serie A, Gazzetta dello Sport "Inter, una freccia in più"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
“La maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence”

La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di oggi, martedì 22 settembre 2026, con l’Inter e il recupero di Spence. Il titolo principale è “Inter, una freccia in più”, con il quotidiano che sottolinea come la maxi sosta possa restituire a Chivu un’arma importante sulla fascia.

“La maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence”, scrive la Gazzetta, spiegando che l’inglese, indicato come erede di Dumfries, dovrebbe essere pronto per la ripresa del campionato, fissata per il 10 ottobre contro il Parma.