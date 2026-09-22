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Serie A, Gazzetta dello Sport "Inter, una freccia in più"
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“La maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence”
La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di oggi, martedì 22 settembre 2026, con l’Inter e il recupero di Spence. Il titolo principale è “Inter, una freccia in più”, con il quotidiano che sottolinea come la maxi sosta possa restituire a Chivu un’arma importante sulla fascia.
“La maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence”, scrive la Gazzetta, spiegando che l’inglese, indicato come erede di Dumfries, dovrebbe essere pronto per la ripresa del campionato, fissata per il 10 ottobre contro il Parma.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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