Allegri, i dettagli del contratto: cifre, durata e bonus Champions e Scudetto

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La definizione dell’intesa rappresenterebbe il risultato di un processo decisionale maturato progressivamente, senza accelerazioni improvvise

Arriva la “fumata azzurra” di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe definito in autonomia le ultime riflessioni prima di arrivare a una decisione definitiva. Il presidente del Napoli si sarebbe presentato con il contratto già impostato in mano, segno di una scelta ormai indirizzata: un biennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo anno da attivare a condizioni, oltre a un sistema di bonus sostanziosi legati al raggiungimento della qualificazione in Champions League e alla conquista dello scudetto. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Allegri-Napoli: la struttura dell’accordo e il ruolo della dirigenza

La definizione dell’intesa rappresenterebbe il risultato di un processo decisionale maturato progressivamente, senza accelerazioni improvvise ma con una direzione sempre più chiara nelle ultime ore. Il confronto con la dirigenza avrebbe avuto la funzione di limare dettagli e verificare la sostenibilità dell’operazione, più che di metterne in discussione l’impianto generale. L’idea di fondo sarebbe quella di garantire continuità progettuale e al tempo stesso alzare l’asticella delle ambizioni, inserendo un tecnico di profilo alto all’interno di una struttura societaria già consolidata dopo l'addio di Conte.