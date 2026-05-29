De Bruyne centrale con Allegri al Napoli: l'idea di ruolo su KDB

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Massimiliano Allegri potrebbe immaginare un centrocampo inedito, con Kevin De Bruyne e Scott McTominay alle spalle di Stanislav Lobotka

Massimiliano Allegri potrebbe immaginare un centrocampo inedito, con Kevin De Bruyne e Scott McTominay alle spalle di Stanislav Lobotka in cabina di regia. Una soluzione che sulla carta appare sbilanciata e distante dalle consuete soluzioni tattiche viste nelle ultime stagioni da parte del tecnico toscano. But Allegri ha sempre mostrato di prediligere la qualità tecnica e la capacità di gestione del pallone in mezzo al campo. Per questo motivo non appare semplice immaginare una rinuncia a De Bruyne, considerato un elemento centrale del progetto tecnico. Resta però da valutare l’equilibrio complessivo, soprattutto se McTominay dovrà assumere un ruolo di grande impatto simile a quello di Rabiot al Milan nello scacchiere tattico finale.

Napoli, idee di centrocampo Allegri

Allegri, in caso di conferma di questa idea, si troverebbe a gestire un reparto con grande densità tecnica ma potenzialmente fragile in fase di non possesso. L’eventuale inserimento contemporaneo di De Bruyne e McTominay obbligherebbe infatti a trovare nuovi automatismi per garantire equilibrio e copertura in tutte le zone del campo. In questo contesto il ruolo di Lobotka diventerebbe ancora più centrale, chiamato a fare da raccordo tra difesa e attacco con continuità. La gestione del rendimento di McTominay sarà quindi decisiva, dovendo avvicinarsi per peso specifico a quanto fatto da Rabiot nel Milan di Allegri. Una scelta che potrebbe cambiare l’identità della squadra, tra ambizione offensiva e necessità di equilibrio tattico complessivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.