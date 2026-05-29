Italiano ha tirato troppo la corda: una richiesta ha fatto cambiare idea a ADL

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Dopo lo stallo con Italiano, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe quindi riattivato i contatti con Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri ha superato la concorrenza di Vincenzo Italiano. L’ex tecnico del Bologna, dopo la risoluzione del contratto avvenuta ieri, era considerato il principale favorito per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Tuttavia, secondo Nicolò Schira su Il Giornale, qualcosa si sarebbe incrinato nel momento decisivo. Nel corso di un summit a pranzo con il presidente Aurelio De Laurentiis, Italiano avrebbe chiesto 72 ore di tempo prima di accettare l’offerta del club, una richiesta che avrebbe generato irritazione e perplessità nella dirigenza azzurra.

Panchina Napoli, la scelta di De Laurentiis

Dopo lo stallo con Italiano, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe quindi riattivato i contatti con Massimiliano Allegri, accelerando in maniera decisa la trattativa. Nel giro di poche ore si sarebbe arrivati a un’intesa di massima con il tecnico livornese, individuato come profilo ideale per guidare la nuova fase del progetto tecnico azzurro dopo Antonio Conte. L’accordo, secondo quanto trapela, prevederebbe un contratto biennale da circa 5 milioni di euro a stagione, più una serie di bonus legati ai risultati sportivi.