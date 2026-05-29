Allegri pensa a Hojlund come Morata: già scelto il tridente al Napoli

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E ora, alla scoperta di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Con le prime ipotesi su modulo, formazioni e uomini. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Nel possibile 4-2-3-1 immaginato per il Napoli, Rasmus Højlund rappresenterebbe il punto di riferimento offensivo, con caratteristiche considerate simili a quelle del giovane Álvaro Morata che Massimiliano Allegri seppe valorizzare nei suoi primi anni alla Juventus. Alle sue spalle, le corsie esterne sarebbero affidate a Neres e Alisson, due interpreti capaci di fare la differenza in Serie A grazie alla rapidità nell’uno contro uno, alla facilità con cui saltano l’uomo e alla capacità di alternare iniziativa personale e cross verso il centravanti.

Allegri-Napoli: equilibrio e memoria juventina nel progetto tattico

Non è la prima volta che Allegri si trova a costruire un sistema di questo tipo. Nella sua prima esperienza alla Juventus, a metà percorso, fu abile nel trovare una chiave vincente schierando insieme Cuadrado, Dybala, Mandžukić e Higuaín, con un regista come Pjanić e un terzino di spinta come Dani Alves. Quel 4-2-3-1 garantiva equilibrio e grande potenziale offensivo, ma si reggeva anche su un intenso lavoro senza palla e su una struttura collettiva ben definita.