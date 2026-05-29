Allegri, la firma col Napoli nei prossimi giorni: prima serve uscita dal Milan

vedi letture

L’intesa tra il Napoli e Massimiliano Allegri è ormai vicina alla definizione definitiva. Le parti stanno lavorando agli ultimi dettagli economici di un contratto biennale che dovrebbe garantire all’allenatore un ingaggio compreso tra i 4 e i 4,5 milioni di euro a stagione, ai quali andrebbero aggiunti eventuali bonus legati ai risultati. Restano ancora da sistemare alcuni aspetti formali prima dell’annuncio ufficiale. Lo si legge sul Corriere della Sera oggi in edicola.

Allegri-Napoli, da definire la risoluzione con il Milan

Il passaggio decisivo riguarda infatti la risoluzione contrattuale tra Allegri e il Milan. La questione dovrebbe essere affrontata all’inizio della prossima settimana, quando i legali del tecnico incontreranno il club rossonero per trovare l’accordo definitivo sulla buonuscita. Per il Milan si tratterebbe comunque di un’operazione economicamente vantaggiosa, considerando il risparmio complessivo di circa 10 milioni di euro. Dopo il consiglio di amministrazione andato in scena nelle ultime ore, il potere di firma è ora nelle mani del presidente Paolo Scaroni.