Conte non direbbe no all'Italia, ma c'è ostacolo ingaggio: problema sulle cifre

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Quale futuro, ora, per Antonio Conte? L'ormai ex tecnico del Napoli non disdegnerebbe un futuro incarico alla guida di una Nazionale

Quale futuro, ora, per Antonio Conte? L'ormai ex tecnico del Napoli non disdegnerebbe un futuro incarico alla guida di una Nazionale, attratto dall’idea di un ruolo senza la quotidianità logorante del lavoro quotidiano con un club. Resta però un nodo economico non secondario: difficilmente accetterebbe condizioni paragonabili a quelle proposte ad altri tecnici come Roberto Mancini, giudicate troppo distanti dal suo profilo. L’ingaggio percepito nel recente passato in panchina di club di alto livello rappresenta un riferimento che non verrebbe facilmente ridimensionato. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Conte o Mancini: le condizioni della FIGC

Secondo le valutazioni interne alla Figc, l’eventuale scelta tra Conte e Mancini dipenderebbe soprattutto dalle condizioni economiche e progettuali. Per il tecnico leccese la federazione dovrebbe puntare su una struttura “creativa”, capace di combinare parte fissa, bonus legati ai risultati e l’intervento di sponsor esterni per raggiungere un ingaggio ritenuto congruo. Diverso lo scenario per Roberto Mancini, il cui eventuale ritorno sulla panchina azzurra non presenterebbe particolari ostacoli.