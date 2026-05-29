Gazzetta: "Allegri era l'allenatore del Napoli già da domenica sera"

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All’interno della lista dei candidati valutati dalla dirigenza, Allegri sarebbe stato collocato in cima alle preferenze, davanti a Vincenzo Italiano

Massimiliano Allegri sarebbe stato individuato come allenatore del Napoli già a partire da domenica sera, al termine di una serie di colloqui definiti lunghi e particolarmente approfonditi con Giovanni Manna, direttore sportivo del club e suo stimatore. Tra i due, secondo quanto trapela, esisterebbe anche un rapporto personale consolidato, tanto che Manna si rivolgerebbe all’allenatore con grande deferenza, utilizzando spesso il “mister” e mantenendo un tono formale. In questo scenario, il processo decisionale che avrebbe portato alla scelta del tecnico sarebbe maturato rapidamente, ma su basi di stima reciproca e condivisione di visione progettuale. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.

Allenatore Napoli: le gerarchie delle candidature e il profilo scelto

All’interno della lista dei candidati valutati dalla dirigenza, Allegri sarebbe stato collocato in cima alle preferenze, davanti a Vincenzo Italiano e ad altri profili successivamente presi in considerazione. Il cosiddetto “Conte Max” avrebbe dunque rappresentato la prima scelta per esperienza, gestione del gruppo e capacità di guidare squadre di alto livello in contesti competitivi. Alle sue spalle, il tecnico del Bologna avrebbe occupato una posizione di rilievo, seguito da una serie di alternative monitorate ma considerate meno prioritarie.