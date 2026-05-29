Allegri col 4-3-3 al Napoli? La prima ipotesi di formazione secondo i quotidiani

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A centrocampo spazio alla qualità e alla fisicità di McTominay e Lobotka, con De Bruyne nel ruolo di rifinitore alle spalle del reparto offensivo

Con Massimiliano Allegri alla guida, la nuova possibile formazione del Napoli disegnata nelle ipotesi di partenza secondo i quotidiani vedrebbe una struttura molto offensiva e di grande qualità tecnica. Tra i pali ci sarebbe Vanja Milinković-Savić (anche se Meret potrebbe avere più chance), mentre la linea difensiva sarebbe composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, con Olivera o Spinazzola a sinistra (ma c'è anche Gutierrez). A centrocampo spazio alla qualità e alla fisicità di Scott McTominay e Stanislav Lobotka, con Kevin De Bruyne nel ruolo di rifinitore alle spalle del reparto offensivo.

In avanti il tridente sarebbe composto da David Neres e Rasmus Højlund, con Alisson Becker indicato come ulteriore riferimento nel reparto avanzato secondo lo schema ipotizzato.