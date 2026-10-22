Allegri si gode la rivelazione di stagione, ma dovrà rifiatare: due rientri facilitano le rotazioni

Che crescita Rafa Marin, ormai punto fermo della difesa di Allegri. Beukema e Marianucci possono invece diventare alternative preziose nelle rotazioni.

In un reparto che continua a concedere troppo, una delle note più positive è rappresentata da Rafa Marin. Lo sottolinea Il Mattino, che evidenzia la crescita dello spagnolo dopo le difficoltà della scorsa stagione: "L'impressione è che la vera buona notizia di questo avvio di stagione è nell'affidabilità ritrovata di Rafa Marin. Lo spagnolo, finito ai margini durante la gestione Conte, è diventato un tassello fondamentale nel sistema difensivo di Allegri. Intoccabile praticamente lì dietro, insieme con Rrahmani". In attesa del ritorno di Buongiorno, il tecnico ha dunque trovato in Marin e Rrahmani i suoi due punti fermi.

Beukema e Marianucci saranno preziosi

Buone notizie arrivano anche dal recupero delle alternative: "In tal senso fanno ben sperare i ritorni in gruppo di Beukema e Marianucci". L'olandese è entrato nel finale contro il Bodo/Glimt ed è stato "sfortunato protagonista in occasione del terzo gol norvegese", ma secondo il quotidiano ha bisogno di rodaggio dopo un'estate condizionata dai problemi fisici. Diverso il percorso di Marianucci, fermatosi a Castel di Sangro "proprio quando stava iniziando ad entrare in sintonia con l'allenatore e le sue idee di gioco". Entrambi potranno assumere un ruolo importante nelle rotazioni: "Saranno preziosi da qui in avanti per supportare il Napoli in fase difensiva diventando tasselli utilissimi per dare un po' di riposo ai titolarissimi".