Roma, emergenza in attacco: contro il Napoli tridente obbligato per Gasperini

Gian Piero Gasperini lancia la sfida ad Allegri in vista di Napoli-Roma. Giallorossi senza Dybala e Pellegrini: Mora verso una maglia da titolare.

"Sto arrivando Max!". Gian Piero Gasperini ha lanciato così la sfida a Massimiliano Allegri al termine degli impegni europei di Roma e Napoli. Sabato al Maradona i giallorossi proveranno a confermare un avvio di campionato di altissimo livello, ma dovranno fare i conti con una vera emergenza offensiva. Come riferisce il Corriere dello Sport, Dybala e Pellegrini saranno assenti e le scelte sulla trequarti sembrano quasi obbligate: Mora a sinistra, Soulé a destra e Malen come riferimento centrale. Alle loro spalle scalpita Castro, reduce dall'eurogol contro il Genoa e da un buon ingresso contro lo Slovan Bratislava.

Napoli-Roma, Gasperini ha poche alternative in attacco

Una soluzione alternativa potrebbe essere l'avanzamento di Cristante sulla trequarti, ma Gasperini rischierebbe così di ridurre ulteriormente le possibilità di scelta in mezzo al campo. Con Koné e Pellegrini indisponibili, Pisilli e De Roon avrebbero infatti pochissime occasioni per rifiatare durante la partita. Per questo Mora resta il favorito per partire dal primo minuto. Nonostante le assenze, la Roma arriva al Maradona forte di 17 punti nelle prime sette giornate, frutto di cinque vittorie e due pareggi: è la migliore partenza dei giallorossi dal 2014-15, quando dopo lo stesso numero di gare i punti conquistati erano 18.