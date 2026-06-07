Allegri-Napoli, è già immerso: venerdì ha seguito i calendari in diretta

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Napoli, mercato mirato con Allegri: contatti quotidiani e strategia già definita.

Il Napoli ha già tracciato le linee guida del mercato estivo e lo sta facendo in costante contatto con Massimiliano Allegri, nonostante l'allenatore non sia ancora stato ufficializzato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora quotidianamente con il tecnico toscano e con Aurelio De Laurentiis per pianificare le mosse della prossima stagione. L'obiettivo del club è chiaro: intervenire senza rivoluzionare una rosa che arriva da uno Scudetto e da un secondo posto, puntando su pochi innesti ma di alto livello, capaci di aumentare qualità e competitività in vista degli impegni nazionali e internazionali.

Allegri già immerso nel progetto azzurro

La parola d'ordine sarà continuità. Toccherà ad Allegri valutare quali elementi dell'attuale organico siano funzionali al suo progetto tecnico e individuare eventuali reparti da rinforzare. I contatti tra l'allenatore, Manna e De Laurentiis vengono descritti come "frenetici e quotidiani", segnale di un coinvolgimento già totale nelle strategie del club. Non solo mercato immediato: il Napoli guarda anche al futuro e monitorerà con attenzione il Mondiale 2026 come possibile vetrina per nuovi talenti. Il Mattino racconta inoltre un Allegri già completamente calato nella realtà azzurra, al punto da aver seguito in diretta il sorteggio dei calendari della Serie A 2026-2027 per conoscere il percorso che attenderà il suo Napoli nella prossima stagione.