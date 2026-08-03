Prima pagina
Juve, entusiasmo Kolo Muani-Alajbegovic! Tuttosport: "Voliamo insieme"
Kolo Muani ha finalmente completato il suo ritorno in bianconero e indosserà la maglia numero 9 lasciata da Dusan Vlahovic.
La prima pagina di Tuttosport è dedicata alla nuova Juventus, con l'arrivo di Randal Kolo Muani e del giovane Kerim Alajbegovic, già in viaggio con la squadra per la tournée di Hong Kong. Il quotidiano apre con il titolo "Volliamo insieme", accompagnato da un selfie dei due nuovi acquisti.
Secondo Tuttosport, Kolo Muani ha finalmente completato il suo ritorno in bianconero e indosserà la maglia numero 9 lasciata da Dusan Vlahovic. L'attaccante francese ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento, definendolo un momento speciale della sua carriera.
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina LiveFesta Centenario, ADL: "Napoli ancora più forte e strutturato!", Allegri: "Ritroviamoci qui per 1, 2 o 3 trofei!", KDB: "Uagliù!", Hamsik: "Incredibile!" di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio GaitoLiveIl borsino del calciomercato: il Napoli sacrifica Gutierrez per sbloccare le entrate
Fabio TarantinoUfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi
Antonio NotoVideoAllegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com