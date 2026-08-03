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Juve, entusiasmo Kolo Muani-Alajbegovic! Tuttosport: "Voliamo insieme"

Juve, entusiasmo Kolo Muani-Alajbegovic! Tuttosport: "Voliamo insieme"
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Kolo Muani ha finalmente completato il suo ritorno in bianconero e indosserà la maglia numero 9 lasciata da Dusan Vlahovic.

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alla nuova Juventus, con l'arrivo di Randal Kolo Muani e del giovane Kerim Alajbegovic, già in viaggio con la squadra per la tournée di Hong Kong. Il quotidiano apre con il titolo "Volliamo insieme", accompagnato da un selfie dei due nuovi acquisti.

Secondo Tuttosport, Kolo Muani ha finalmente completato il suo ritorno in bianconero e indosserà la maglia numero 9 lasciata da Dusan Vlahovic. L'attaccante francese ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento, definendolo un momento speciale della sua carriera.