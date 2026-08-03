Prima pagina Calciomercato Napoli, Il Mattino: "Mls guarda a Lukaku ma è atteso in ritiro"

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Nonostante l'interesse del club americano di Atlanta, però, il centravanti belga è atteso regolarmente al ritiro di Castel di Sangro

Nella sua edizione odierna, Il Mattino dedica ampio spazio al Napoli, tra mercato e ambizioni europee. In apertura della sezione sportiva, il quotidiano riferisce che Miguel Gutiérrez è sempre più vicino al Bayer Leverkusen, mentre dalla Mls arrivano sirene per Romelu Lukaku.Il titolo scelto è: "Gutierrez verso il Leverkusen, la Mls guarda a Lukaku ma Big Rom è atteso in ritiro"

Napoli tra mercato e sogni Champions, Gutierrez verso il Leverkusen

Nonostante l'interesse del club americano di Atlanta, però, il centravanti belga è atteso regolarmente al ritiro di Castel di Sangro, dove inizierà la seconda parte della preparazione estiva con gli azzurri.