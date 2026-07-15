Allegri ha parlato di due singoli in conferenza: grandi elogi diretti

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Il 'Corriere della Sera' racconta le parole di Massimiliano Allegri durante la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo, descrivendo un allenatore emozionato ma allo stesso tempo determinato e ambizioso. Il tecnico ha ribadito il suo approccio basato su concretezza e programmazione, sottolineando come il suo compito principale sarà la gestione della rosa. Allegri ha chiarito di non voler ricoprire il ruolo di manager: le decisioni sul mercato spettano alla società, mentre il suo compito sarà valorizzare i giocatori a disposizione. Tra i punti fermi del nuovo Napoli c’è anche Kevin De Bruyne, definito un calciatore imprescindibile per qualità e talento.

Allegri e il rapporto con la squadra: prima il lavoro, poi le scelte

L’allenatore azzurro ha parlato anche dei calciatori già presenti in rosa, compreso Rasmus Hojlund, che ritroverà dopo la precedente esperienza. Allegri ha spiegato di voler valutare il gruppo sul campo prima di esprimere giudizi definitivi: «Voglio vederli, allenarli e poi capire su chi posso contare». Il tecnico ha inoltre sottolineato l’importanza della sostenibilità del progetto, ribadendo che si può essere competitivi mantenendo equilibrio economico. Dopo il lavoro svolto da Antonio Conte, Allegri considera di avere a disposizione una squadra abituata alla fatica e alla disciplina. La sua disponibilità a seguire le indicazioni della società viene vista come un valore aggiunto, tanto da sottolineare: «Essere aziendalista non è mica un’offesa».