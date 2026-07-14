Allegri stima molto Vergara: può fare due ruoli nel suo Napoli

vedi letture

Massimiliano Allegri ripone grande fiducia in Antonio Vergara, considerandolo un elemento dalle importanti prospettive tecniche. Il giovane talento può essere impiegato sia da trequartista alle spalle di una punta, sia come mezz’ala di qualità in un centrocampo a tre, offrendo così diverse soluzioni tattiche alla squadra azzurra. Lo si legge su Repubblica oggi in edicola.

Come può giocare Vergara con Allegri

La stima dell’allenatore si aggiunge alla forte considerazione della società, un fattore ritenuto fondamentale nel percorso di crescita del calciatore e nel suo definitivo salto di qualità. Il nuovo contratto va proprio in questa direzione: il Napoli considera Vergara un patrimonio del club e non ha mai valutato concretamente gli interessamenti ricevuti, compresi quelli di Como e Atalanta, pronti a investire circa 25 milioni di euro per assicurarsi il giocatore.