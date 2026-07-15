Nuovo stadio, terreni individuati dal club costano 50-60mln: le ultime

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Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe individuato l’area destinata alla costruzione del nuovo stadio nella zona dell’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio. Il progetto riguarderebbe un’area di circa 38 ettari, attualmente interessata da un’importante opera di bonifica che dovrebbe consentire la completa riqualificazione del sito e la successiva realizzazione del nuovo impianto sportivo.

Il club valuta un investimento da 50-60 milioni per i terreni

Il quotidiano aggiunge anche alcune prime indicazioni relative al valore economico dell’area scelta dalla società azzurra. La valutazione dei terreni si aggirerebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra che il Napoli sarebbe pronto a investire per acquisire il sito e dare impulso al progetto del nuovo stadio. L’obiettivo del club è quindi quello di dotarsi di una struttura moderna e funzionale, attraverso un investimento strategico destinato a rappresentare un punto centrale per il futuro della società.