Infortunio Gilmour, ci sono novità: la previsione per i ritiri

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Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla preparazione del Napoli in vista del primo ritiro estivo degli azzurri a Dimaro. Dopo le emozioni della presentazione ufficiale, Massimiliano Allegri è tornato al suo stile abituale: concretezza, attenzione al lavoro quotidiano e nessun eccesso di parole. Il tecnico ha già lo sguardo rivolto al campo e alla costruzione della squadra in vista della nuova stagione.

A Castel di Sangro il gruppo sarà al completo: Gilmour parte a parte

Allegri dovrà però attendere il rientro di diversi elementi della rosa impegnati con le rispettive nazionali. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sono attesi il 5 agosto a Castel di Sangro, mentre qualche giorno prima, all’inizio della seconda fase della preparazione in Abruzzo, torneranno anche gli altri reduci dal Mondiale: Mathias Olivera, Scott McTominay e Noa Lang. Per Billy Gilmour, invece, il percorso sarà differente: il centrocampista, fermato da un infortunio e costretto a seguire il torneo dei compagni solo da spettatore, sarà presente a Dimaro ma non è ancora pronto per lavorare con il gruppo. Il suo rientro inizierà quindi attraverso un programma individuale, in attesa del completo recupero.