Lukaku, futuro in bilico: il mercato può ancora cambiare gli scenari

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L'edizione odierna de Il Mattino si concentra sul futuro di Romelu Lukaku e sulle possibili evoluzioni legate alla permanenza dell’attaccante belga al Napoli. Sullo sfondo c’è anche il rapporto tra Giovanni Manna e Massimiliano Allegri, due figure che hanno già condiviso una linea comune in vista della prossima stagione e che stanno lavorando a stretto contatto sulle strategie di mercato. Le decisioni finali, però, resteranno di competenza della società azzurra.

Nessuna offerta irrinunciabile, la permanenza resta possibile

Secondo il quotidiano, al momento non sono arrivate proposte capaci di convincere pienamente Lukaku a lasciare Napoli. Il pressing proveniente dalla Turchia potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane, anche se la situazione resta ancora incerta: il Besiktas, una delle squadre interessate, avrebbe infatti rallentato nelle ultime ore. Per questo motivo non è da escludere anche l’ipotesi di una permanenza del centravanti in azzurro. Una soluzione che, se dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe comunque trasformare in un’opportunità, sfruttando l’esperienza e le qualità dell’attaccante all’interno del nuovo progetto tecnico.