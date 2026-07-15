Nuovo stadio Napoli a San Giovanni: incontro Comune e vertici Q8

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Il progetto per il possibile nuovo stadio del Napoli continua a prendere forma, anche se il percorso resta ancora lungo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la bonifica dell'ex raffineria Q8 dovrebbe concludersi tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028. Il prossimo passo sarà un confronto istituzionale con il Comune di Napoli per ottenere il via libera alla progettazione dell'area. Nel piano di riqualificazione urbana è già stato inserito uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo, ipotesi che il club azzurro segue con particolare interesse. La prossima settimana è previsto un incontro tra l'amministrazione comunale e i vertici di Q8 per proseguire il percorso di trasformazione di una zona strategica della città.

Nuovo stadio, investimento da un miliardo

L'eventuale realizzazione del nuovo impianto rappresenterebbe un importante passo in avanti per il futuro di Napoli, con un investimento stimato intorno al miliardo di euro. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale dell'area, destinata a migliorare sensibilmente la propria accessibilità. Oltre alla vicinanza con lo svincolo dell'autostrada A3 Napoli-Salerno, è previsto il potenziamento della stazione Traccia e la realizzazione di ulteriori collegamenti, tra cui il Bus Rapid Transit da 37 milioni di euro, pensato per unire Piazza Garibaldi e l'Ospedale del Mare. L'idea di affiancare lo stadio Diego Armando Maradona con un nuovo impianto resta dunque sul tavolo, ma richiederà ancora tempo prima di poter diventare realtà.