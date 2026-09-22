C'è una cosa che Allegri non ha perdonato alla squadra a Firenze

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Il tecnico azzurro non ha digerito soprattutto l'atteggiamento mostrato dalla squadra all'inizio del secondo tempo,

Massimiliano Allegri non ha nascosto la propria delusione dopo il pareggio del Napoli contro la Fiorentina. Il tecnico azzurro non ha digerito soprattutto l'atteggiamento mostrato dalla squadra all'inizio del secondo tempo, quando i viola sono riusciti a trovare il pareggio dopo appena sei minuti.

A raccontare lo stato d'animo dell'allenatore è Il Corriere dello Sport, che in un pezzo dedicato al momento degli azzurri sottolinea come Allegri «non ha gradito, ad esempio, il comportamento dei suoi a inizio ripresa con gol subito dopo appena sei minuti».

Allegri chiede veleno al Napoli: il quarto posto è a cinque punti

Durante la partita il tecnico ha richiamato più volte i suoi chiedendo maggiore cattiveria nelle zone decisive del campo. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti che dalla panchina Allegri «ha spesso fatto riferimento all'assenza di veleno», inteso come maggiore cattiveria e lucidità dentro l'area di rigore.

Un'insoddisfazione manifestata anche dopo il fischio finale. Secondo il quotidiano, Allegri ha espresso pubblicamente e successivamente nello spogliatoio «la sua delusione e la sua rabbia per una vittoria mancata», che avrebbe consentito al Napoli di affrontare la sosta con maggiore serenità.