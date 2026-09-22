Hojlund è il bomber ma manca l’ultimo passaggio: appena due assist
Il Napoli continua a fare i conti con le difficoltà nella produzione offensiva. Rasmus Hojlund, con due reti, è al momento il miglior marcatore della squadra, ma i suoi gol sono arrivati soprattutto grazie a iniziative personali. Un dato che mette in evidenza uno dei problemi principali emersi in questo avvio di stagione: la scarsa qualità nella rifinitura.
La Gazzetta dello Sport, in un pezzo dedicato alle difficoltà offensive degli azzurri, sottolinea infatti come «manca la qualità nell’ultimo passaggio». Un aspetto sul quale Massimiliano Allegri ha insistito più volte nei primi mesi alla guida del Napoli.
Napoli, appena due assist: Allegri chiede più qualità negli ultimi 25 metri
Il problema non riguarda soltanto la capacità di servire Hojlund, ma più in generale le decisioni prese quando la squadra arriva nella zona decisiva del campo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, «il Napoli continua a sbagliare le scelte negli ultimi venticinque metri».
A confermarlo sono soprattutto i numeri: appena due assist. Il primo di De Bruyne per Vergara a Genova, anche se resta il dubbio che il passaggio fosse indirizzato a Lucca; il secondo di Favasuli per il gol di Lobotka contro il Bologna.
Un bottino decisamente ridotto considerando il potenziale tecnico a disposizione di Allegri. Il quotidiano lo definisce «una miseria per una squadra che può contare sulla qualità di De Bruyne»
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