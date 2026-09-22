Gilmour-Lobotka, il doppio play convince Allegri

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Il doppio play è sicuramente una delle poche note liete di questo avvio dell’era Allegri

Tra le poche note positive dell’avvio di stagione del Napoli c’è sicuramente Billy Gilmour. Dopo un’annata complicata e condizionata da diversi problemi fisici, il centrocampista scozzese sta ritrovando continuità, fiducia e soprattutto un ruolo sempre più importante nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla sua rinascita partendo proprio dalle sensazioni del giocatore: «Che sapore ha la felicità? Per info, chiedere a Billy Gilmour», scrive il quotidiano, sottolineando come lo scozzese sia finalmente tornato a vivere con continuità il campo e la competizione.

Gilmour ritrova il sorriso

Gilmour sembra essersi lasciato alle spalle il periodo più difficile. La Gazzetta evidenzia infatti come, «dopo una stagione complicata, segnata da diversi infortuni, lo scozzese adesso si sta prendendo la sua rivincita sulla sfortuna».

Allegri gli ha dato fiducia e gli ha ritagliato uno spazio importante nel nuovo assetto del Napoli. La soluzione con Gilmour accanto a Stanislav Lobotka permette agli azzurri di schierare due giocatori capaci di gestire il pallone e costruire la manovra. Non a caso, secondo la Gazzetta, «il doppio play è sicuramente una delle poche note liete di questo avvio dell’era Allegri».