Le parole di Lang e Milinkovic hanno turbato Allegri: manca compattezza

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Massimiliano Allegri non sarebbe affatto soddisfatto della prestazione offerta al Franchi

Il pareggio contro la Fiorentina ha lasciato più di qualche strascico in casa Napoli. Come racconta Il Mattino, Massimiliano Allegri non sarebbe affatto soddisfatto della prestazione offerta al Franchi e starebbe lavorando insieme al suo vice Marco Landucci per individuare le soluzioni necessarie a riportare gli azzurri alla vittoria.

Napoli, Allegri chiede ai senatori di ricompattare lo spogliatoio

A preoccupare il tecnico non sarebbe soltanto quanto visto in campo. Secondo il quotidiano, ad accendere un campanello d'allarme avrebbero contribuito anche le dichiarazioni rilasciate nel post partita da Noa Lang e Milinkovic-Savic, segnali di una squadra che deve ancora trovare la necessaria compattezza.

Il Mattino descrive infatti il Napoli come «un insieme di bravi calciatori che però insieme non ci giocano per tutti i 90 minuti di una partita». Una fotografia che evidenzia come il problema non riguardi esclusivamente gli aspetti tattici, ma anche la capacità della squadra di muoversi e reagire come un blocco unico per tutta la durata della gara.

Allegri si aspetta adesso una risposta soprattutto dai senatori dello spogliatoio