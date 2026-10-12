Badiashile convince Allegri: possibile conferma contro il Villarreal
Benoit Badiashile si candida a una maglia da titolare anche nella sfida di Champions League contro il Villarreal. Dopo la buona prestazione offerta sabato contro il Frosinone, il difensore francese del Napoli potrebbe trovare nuovamente spazio nell'undici iniziale di Massimiliano Allegri, confermando i progressi mostrati nell'ultima uscita. Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma proprio sul rendimento del centrale mancino, tornato a giocare dal primo minuto dopo sette mesi e protagonista di una prova incoraggiante.
Napoli, Badiashile può diventare una risorsa nella difesa a tre di Allegri
"Sabato contro il Frosinone ha giocato una partita valida partendo da titolare dopo 7 mesi. Attento su quella porzione di campo a chiudere tempestivamente sul rapido Ghedjemis. Corretto ed equilibrato anche negli appoggi", sottolinea il quotidiano.
Le caratteristiche del francese potrebbero rivelarsi particolarmente utili nel nuovo sistema tattico scelto dall'allenatore azzurro. La sua capacità di giocare sul centrosinistra offre infatti un'alternativa importante per completare il reparto arretrato.
Il quotidiano evidenzia anche i possibili margini di crescita del difensore: "E con Allegri può solo colmare dei margini di miglioramento".
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