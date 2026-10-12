McTominay verso il Villarreal: Allegri ha già deciso il programma per lo scozzese

Procede secondo i piani il recupero di Scott McTominay, tornato in campo sabato contro il Frosinone

Procede secondo i piani il recupero di Scott McTominay, tornato in campo sabato contro il Frosinone dopo l'intervento al cuore per un'aritmia benigna. Il centrocampista del Napoli ha disputato 33 minuti, rispettando il programma stabilito da Massimiliano Allegri e dallo staff medico azzurro per un rientro graduale. Come riferisce Il Mattino, lo scozzese ha seguito un percorso di recupero che ha previsto inizialmente riposo e lavoro individuale in Inghilterra, prima del ritorno a Napoli e della ripresa degli allenamenti con il gruppo. L'ingresso in campo al Maradona, accompagnato da una grande ovazione, ha rappresentato un passaggio importante. McTominay ha mostrato subito buone sensazioni, rendendosi protagonista anche di alcune occasioni offensive.

McTominay, mezz'ora contro il Villarreal e possibile maglia da titolare con il Venezia

Il centrocampista si è allenato regolarmente anche nella giornata di ieri, confermando di aver reagito positivamente al ritorno in campo. Il programma prevede un altro spezzone di circa mezz'ora nella sfida di Champions League contro il Villarreal, in calendario martedì. Successivamente Allegri valuterà la possibilità di schierare McTominay dal primo minuto contro il Venezia, sabato prossimo.