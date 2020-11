Altalena San Paolo: già due ko quest'anno, nelle prossime 3 gare deve tornare punto di forza

Il Corriere dello Mezzogiorno, quest'oggi in edicola, si sofferma sui partenopei che avranno tre partite per conquistare il San Paolo vuoto. Nonostante una tradizione storica pessima nelle gare senza pubblico (solo due vittorie su dodici partite), gli azzurri nella seconda parte della stagione, dopo il lockdown, hanno avuto in casa un ottimo rendimento: cinque vittorie e due pareggi tra campionato e Coppa Italia. Nell'annata in corso, invece, il Napoli ha fatto il pieno di successi in trasferta e si è fermato solo al San Paolo incassando due sconfitte contro l'Az Alkmaar e il Sassuolo.