Altra bocciatura per Zielinski, voti bassi nelle pagelle: "Mai in partita, è il peggiore"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Titolare contro quella che dall'anno prossimo sarà la sua rivale più accesa in campionato, Piotr Zielinski conferma contro il Milan il suo momento di difficoltà, non riuscendo ad incidere come spesso ha fatto in questi anni. Per La Gazzetta dello Sport il futuro centrocampista dell'Inter è il peggiore dei suoi e si prende un 5 in pagella.

Voto 5 dal Corriere della Sera: "Chi sperava sentisse già aria di derby resta deluso. Non entra mai davvero in partita". Anche per Tuttosport la prestazione del polacco è da 5 in pagella: "Rilanciato da titolare non brilla.".



TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5