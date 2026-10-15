"Altro che ripartenza, oggi è ancora un cantiere aperto": Napoli di Allegri bocciato dai quotidiani
La vittoria contro il Frosinone aveva alimentato la speranza di una svolta, ma la sconfitta in Champions League contro il Villarreal ha riportato a galla tutti i problemi del Napoli di Massimiliano Allegri. La squadra azzurra continua a mostrare fragilità e discontinuità, senza riuscire a trovare quell'equilibrio necessario per dare continuità ai risultati. È quanto evidenzia La Gazzetta dello Sport, che dedica un'analisi particolarmente critica al momento dei partenopei. Il quotidiano scrive: "Altro che ripartenza. Altro che nuovo Napoli. L’inversione di rotta è durata poco più di un centinaio di minuti, il tempo di battere in maniera convincente il Frosinone a domicilio e di spaventare il Villarreal".
Napoli, la Gazzetta critica Allegri: "Solite amnesie, reparti scollati e volti spaesati"
La Gazzetta sottolinea poi il ritorno dei problemi che stanno caratterizzando questo avvio di stagione: "Poi, riecco le solite amnesie, i reparti scollati, i volti spaesati e quelle braccia che si allargano dopo una giocata sbagliata di un compagno".
Infine, il quotidiano si sofferma sulle difficoltà del tecnico livornese: "Il suono dell’allarme è diventato una specie di colonna sonora di questi primi mesi napoletani di Massimiliano Allegri, ancora a caccia di un equilibrio e di una solidità necessari per poter pensare davvero di centrare gli obiettivi prefissati con la società. Oggi il Napoli è ancora un cantiere aperto. Con troppe voci fuori dal coro".
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