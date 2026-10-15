Nessuna tensione tra Allegri e Manna: confronto a Castel Volturno dopo il Villarreal

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Il quotidiano smentisce categoricamente le indiscrezioni relative a presunti musi lunghi e sguardi tesi tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna

Nessuna tensione tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Napoli dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal. A fare chiarezza è Il Mattino, che racconta del confronto andato in scena ieri a Castel Volturno tra l'allenatore e la società, prima della seduta pomeridiana di allenamento in vista della trasferta di sabato contro il Venezia.

Allegri-Manna, il confronto

Il quotidiano smentisce categoricamente le indiscrezioni relative a presunti musi lunghi e sguardi tesi tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna: "Nulla di più falso". L'ambiente azzurro resta compatto e tutte le componenti del club sono concentrate sulla necessità di superare insieme questo momento delicato, cercando le soluzioni per rilanciare la squadra.