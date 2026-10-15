Esodo azzurro a Venezia: settore ospiti sold out
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Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta di Venezia.
Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta di Venezia. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Villarreal, la squadra di Massimiliano Allegri potrà contare sul sostegno di mille tifosi azzurri, pronti a raggiungere la Laguna per accompagnare la squadra in una partita che assume un'importanza particolare.
Venezia-Napoli, mille tifosi azzurri al Penzo
A raccontarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come il settore ospiti dello stadio Penzo sia già andato esaurito. I biglietti riservati ai possessori di Fidelity Card sono stati immediatamente polverizzati, a conferma della grande partecipazione dei sostenitori partenopei nonostante il momento difficile.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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