Esodo azzurro a Venezia: settore ospiti sold out

Esodo azzurro a Venezia: settore ospiti sold outTuttoNapoli.net
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta di Venezia.

Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta di Venezia. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Villarreal, la squadra di Massimiliano Allegri potrà contare sul sostegno di mille tifosi azzurri, pronti a raggiungere la Laguna per accompagnare la squadra in una partita che assume un'importanza particolare.

Venezia-Napoli, mille tifosi azzurri al Penzo

A raccontarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come il settore ospiti dello stadio Penzo sia già andato esaurito. I biglietti riservati ai possessori di Fidelity Card sono stati immediatamente polverizzati, a conferma della grande partecipazione dei sostenitori partenopei nonostante il momento difficile.