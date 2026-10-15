De Laurentiis deluso: finita la luna di miele con Allegri

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La posizione di Massimiliano Allegri torna così al centro dell'attenzione, con le prossime due partite che assumono un'importanza fondamentale.

La sconfitta contro il Villarreal lascia strascichi pesanti in casa Napoli. Il passo falso in Champions League ha provocato la delusione di Aurelio De Laurentiis, particolarmente amareggiato per un risultato che rischia di compromettere il cammino europeo degli azzurri. La posizione di Massimiliano Allegri torna così al centro dell'attenzione, con le prossime due partite che assumono un'importanza fondamentale.

A raccontare il clima che si respira in casa Napoli è il quotidiano Repubblica, che scrive: "Stavolta il contraccolpo è forte, perché l’Europa è l’obiettivo prioritario della stagione del Napoli e il ko col Villarreal ha dunque messo di pessimo umore Aurelio De Laurentiis, meno indulgente rispetto ai passi falsi in campionato con Massimiliano Allegri e i giocatori".

De Laurentiis furioso dopo il ko col Villarreal: Allegri sotto pressione, ora due gare decisive

Il quotidiano sottolinea anche quanto sia diventata delicata la situazione in Champions League: "In Champions il margine di errore è già stato infatti azzerato e la sfida di martedì al Maradona con il Bodo Glimt sarà quasi uno spareggio".

Ma prima dell'appuntamento europeo ci sarà la trasferta di Venezia, un altro passaggio cruciale per evitare che le difficoltà delle ultime settimane si trasformino in una crisi vera e propria. Repubblica conclude: "Ma il tecnico livornese – finita la luna di miele – non dovrà prendere sotto gamba nemmeno la sfida di dopodomani (ore 15) a Venezia, su cui aleggia lo spettro della crisi".