Attacco in crisi: reparto da 200 milioni ma ancora pochi gol
Il Napoli fatica in Champions League e i numeri dell'attacco finiscono sotto accusa. Tuttosport analizza il difficile avvio europeo della formazione di Massimiliano Allegri, soffermandosi soprattutto sul rapporto tra gli investimenti effettuati dalla società e il rendimento offensivo della squadra. Il quotidiano parla di un primato decisamente negativo, definendo quello degli azzurri "il peggior avvio della storia partenopea in Champions per punti, zero, e reti segnate (una)".
Napoli alle prese con la paura del flop europeo
A preoccupare è soprattutto la scarsa produttività del reparto avanzato: "I “capi d'accusa” principali pendono sull’attacco: le punte hanno siglato appena 5 reti su 11 (il 45%). Una miseria se parametrata all'investimento sostenuto dalla società per il reparto: 200 milioni di euro, ovvero 40 milioni a gol".
Numeri che inevitabilmente chiamano in causa anche le aspettative del presidente Aurelio De Laurentiis. Come ricorda Tuttosport, il patron azzurro "non ha mai nascosto le sue ambizioni di Champions League, è stata proprio la solida esperienza europea di Allegri a convincerlo a consegnargli le chiavi".
La sconfitta contro il Villarreal ha dunque accentuato le difficoltà di una squadra costruita per essere competitiva anche in Europa, ma ancora lontana dal rendimento atteso.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro